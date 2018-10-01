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Средняя глубина бронирования российскими туристами туров за рубеж сократилась почти на треть

УрБК, Москва, 01.10.2018. С августа 2018 года идет резкое уменьшение средней глубины бронирования российскими туристами путевок за рубеж. На сегодняшний день она сократилась на 10-15 дней (25-30%), сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту.ру» со ссылкой на данные собственного исследования.



Для зарубежных туров средняя глубина бронирований в сентябре достигала 29 дней — это почти на 30% меньше аналогичного показателя в том году. Продолжительность тура в среднем уменьшилась на один день.



«Оказалось, что туристы сейчас опасаются строить планы далеко вперед и бронировать заранее. В июле, августе и сентябре 2018 года они покупали турпутевку меньше, чем за месяц до даты вылета. В 2017 году в это же время глубина бронирования достигала 40 дней», — отмечают в пресс-службе.



В целом длительность туров осталась примерно такой же, как и в прошлом году. Туристы предпочитают проводить в отпуске в среднем 8 ночей.



Что касается цен на путевки, они немного подросли в августе и сентябре по сравнению с летними месяцами: не могли не сказаться валютные скачки. Так, в июле 2018 года тур в среднем стоил около 29 тыс. руб., в августе — 30,6 тыс. руб., а в сентябре — уже 31,3 тыс. руб.

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