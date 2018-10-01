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В Свердловской области стоимость аренды квартир в III квартале выросла на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Стоимость аренды квартир в III квартале 2018 года выросла в 65 регионах РФ по отношению к показателям II квартала. Так, в Свердловской области она увеличилась в среднем на 1,3%: с 14 987 руб. до 15 176 руб., сообщает пресс-служба сервиса Domofond.ru со ссылкой на данные собственного исследования.



В среднем по России стоимость найма однокомнатных квартир увеличилась незначительно, на 0,3%. Однако если учесть, что в июле рост составил 0,9%, а в августе — 1%, то в сентябре ставки оказались на 2,1% выше, чем в июне.



Из 78 регионов, данные по которым вошли в исследование, арендные ставки выросли в 65. Из них в 40 субъектах квартальный рост составил 1,5% и больше. Лидер рейтинга — Приморский край: здесь цены на наем жилого помещения выросли на 9,3%, с 13 493 руб. до 14 754 руб. в месяц за однокомнатную квартиру. Второе место у Севастополя: 7,3% (в III квартале стоимость найма «однушки» в городе достигла 21 599 руб.) На третьем месте — Республика Татарстан с 5% роста, до 14 013 руб.



Снижение стоимости найма квартир произошло в 13 регионах. Сильнее всего подешевела аренда однокомнатных квартир в Курганской области: на 2,9%, с 8 390 руб. во втором квартале до 8 145 руб. в третьем. На втором месте Республика Карелия (аренда подешевела на 1,9%), на третьем — Магаданская область (снижение на 1,7%).



Что касается Челябинской области, здесь показатель вырос на 1,4%: с 10 332 руб. до 10 472 руб. в среднем.

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