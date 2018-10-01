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Почта России начинает реорганизацию в непубличное акционерное общество

УрБК, Москва, 01.10.2018. 1 октября вступили в силу основные статьи закона об особенностях реорганизации Почты России, подписанного президентом РФ 29 июня 2018 года. С этого момента у предприятия есть 1 год на проведение всех процедур для перехода в форму акционерного общества. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.



Новая структура создается на условиях универсального правопреемства путем реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.



Законом установлены трудовые гарантии работникам Почты России. Не допускается сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией. Акционерное общество обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на предприятии до реорганизации.



Акционирование Почты России повысит инвестиционную привлекательность, предоставит более широкие возможности для привлечения инвестиций, увеличит скорость принятия решений, и, как следствие, маневренность компании.



«Для того, чтобы стать акционерным обществом, Почте России совместно с федеральными органами исполнительной власти предстоит проделать колоссальный объем работы. Мы разработали четкий план действий, который позволит нам завершить все процедуры в установленные законом сроки», — отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.



В рамках переходного периода ФГУП «Почта России» предстоит провести инвентаризацию имущества ФГУП, подготовить и утвердить решением правительства Российской Федерации передаточный акт и устав акционерного общества, сформировать по решению правительства Российской Федерации органы управления АО, обеспечить регистрацию Банком России выпуска акций АО «Почта России» и внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности ФГУП «Почта России» и создании АО «Почта России», а также реализовать ряд других процедур. Участие правительства Российской Федерации в назначении органов управления АО «Почта России» будет гарантировать населению реализацию социальной функции Почты.

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