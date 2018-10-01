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Суд обязал жительницу Ивделя убрать забор с прибрежной полосы реки

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Ивдельский городской суд обязал женщину, владеющую жилым участком возле реки, убрать забор с берега. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Жительница Ивделя Татьяна Х. владеет земельным участком, расположенным на берегу реки Ивдель. В 2017 году было выявлено, что на территории береговой полосы реки, которая не может быть менее 20 м., построен забор, стоящий от реки всего на 2 м 90 см. Это препятствует свободному доступу граждан к реке.



В июне 2017 года женщину признали виновной по статье 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». При этом еще в 2016 году она подала заявление в администрацию Ивдельского городского округа с просьбой об увеличении на 10% площади своего земельного участка в связи со строительством забора. Администрация от октября 2016 года уточнила границы и площадь земельного участка, изменен вид разрешенного использования. Однако в мае 2017 после протеста прокурора администрация муниципалитета документ признала утратившим силу.



В марте 2018 года прокурор г. Ивделя подал иск об обязании Татьяны Х. демонтировать забор в прибрежной полосе. Ивдельский городской суд иск удовлетворил, обязал ответчика демонтировать часть забора в пределах ширины береговой полосы 20 м. для свободного доступа граждан к реке.



Женщина оспорила решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила его без изменения.



Однако сносить забор женщина не спешила, и в июне 2018 года обратилась в Ивдельский городской суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда. Она предлагала установить в своем заборе не запирающуюся калитку, а также информацию рядом с калиткой о возможности свободного прохода к реке Ивдель. В заявлении Татьяна настаивала на сохранении забора, пояснив, что он препятствует растеканию воды по ул. Главная во время паводков, а также препятствует проходу скота на ее участок.



В удовлетворении заявления было отказано. Татьяна вновь обжаловала решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но судебная коллегия не нашла оснований для отмены определения суда. Таким образом, решение суда первой инстанции вновь оставлено без изменения.

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