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Суд обязал жительницу Ивделя убрать забор с прибрежной полосы реки
1 октябрь 2018 (13:17)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Ивдельский городской суд обязал женщину, владеющую жилым участком возле реки, убрать забор с берега. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Жительница Ивделя Татьяна Х. владеет земельным участком, расположенным на берегу реки Ивдель. В 2017 году было выявлено, что на территории береговой полосы реки, которая не может быть менее 20 м., построен забор, стоящий от реки всего на 2 м 90 см. Это препятствует свободному доступу граждан к реке.
В июне 2017 года женщину признали виновной по статье 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». При этом еще в 2016 году она подала заявление в администрацию Ивдельского городского округа с просьбой об увеличении на 10% площади своего земельного участка в связи со строительством забора. Администрация от октября 2016 года уточнила границы и площадь земельного участка, изменен вид разрешенного использования. Однако в мае 2017 после протеста прокурора администрация муниципалитета документ признала утратившим силу.
В марте 2018 года прокурор г. Ивделя подал иск об обязании Татьяны Х. демонтировать забор в прибрежной полосе. Ивдельский городской суд иск удовлетворил, обязал ответчика демонтировать часть забора в пределах ширины береговой полосы 20 м. для свободного доступа граждан к реке.
Женщина оспорила решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила его без изменения.
Однако сносить забор женщина не спешила, и в июне 2018 года обратилась в Ивдельский городской суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда. Она предлагала установить в своем заборе не запирающуюся калитку, а также информацию рядом с калиткой о возможности свободного прохода к реке Ивдель. В заявлении Татьяна настаивала на сохранении забора, пояснив, что он препятствует растеканию воды по ул. Главная во время паводков, а также препятствует проходу скота на ее участок.
В удовлетворении заявления было отказано. Татьяна вновь обжаловала решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но судебная коллегия не нашла оснований для отмены определения суда. Таким образом, решение суда первой инстанции вновь оставлено без изменения.
Жительница Ивделя Татьяна Х. владеет земельным участком, расположенным на берегу реки Ивдель. В 2017 году было выявлено, что на территории береговой полосы реки, которая не может быть менее 20 м., построен забор, стоящий от реки всего на 2 м 90 см. Это препятствует свободному доступу граждан к реке.
В июне 2017 года женщину признали виновной по статье 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». При этом еще в 2016 году она подала заявление в администрацию Ивдельского городского округа с просьбой об увеличении на 10% площади своего земельного участка в связи со строительством забора. Администрация от октября 2016 года уточнила границы и площадь земельного участка, изменен вид разрешенного использования. Однако в мае 2017 после протеста прокурора администрация муниципалитета документ признала утратившим силу.
В марте 2018 года прокурор г. Ивделя подал иск об обязании Татьяны Х. демонтировать забор в прибрежной полосе. Ивдельский городской суд иск удовлетворил, обязал ответчика демонтировать часть забора в пределах ширины береговой полосы 20 м. для свободного доступа граждан к реке.
Женщина оспорила решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия оставила его без изменения.
Однако сносить забор женщина не спешила, и в июне 2018 года обратилась в Ивдельский городской суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда. Она предлагала установить в своем заборе не запирающуюся калитку, а также информацию рядом с калиткой о возможности свободного прохода к реке Ивдель. В заявлении Татьяна настаивала на сохранении забора, пояснив, что он препятствует растеканию воды по ул. Главная во время паводков, а также препятствует проходу скота на ее участок.
В удовлетворении заявления было отказано. Татьяна вновь обжаловала решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но судебная коллегия не нашла оснований для отмены определения суда. Таким образом, решение суда первой инстанции вновь оставлено без изменения.
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