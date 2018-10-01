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Свердловское МинЖКХ отказалось от строительства мусоросжигающих заводов
1 октябрь 2018 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отказалось от проекта по строительству мусоросжигающих заводов в регионе. Об этом 1 октября 2018 года на брифинге сказал начальник отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков.
«На сегодняшний момент заказчиком (региональное МинЖКХ — прим. ред.) принято решение не строить мусоросжигающих заводов», — сказал А. Бланков.
Причину отказа от этого проекта он не пояснил.
Предполагалось, что после введения платежей за сбор и утилизацию отходов в регионе начнется строительство отраслевых предприятий.
«На сегодняшний момент заказчиком (региональное МинЖКХ — прим. ред.) принято решение не строить мусоросжигающих заводов», — сказал А. Бланков.
Причину отказа от этого проекта он не пояснил.
Предполагалось, что после введения платежей за сбор и утилизацию отходов в регионе начнется строительство отраслевых предприятий.
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