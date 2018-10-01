Новости дня
В Кольцово изменилась система оповещения опаздывающих пассажиров
1 октябрь 2018 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 1 октября 2018 года изменил систему оповещения опаздывающих пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.
Теперь при оповещении опаздывающих пассажиров в аэропорту Кольцово используется общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица. Изменения вводятся в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 3, статья 6). Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов.
Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в международном аэропорту Кольцово.
Теперь при оповещении опаздывающих пассажиров в аэропорту Кольцово используется общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица. Изменения вводятся в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 3, статья 6). Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов.
Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в международном аэропорту Кольцово.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Пекина в Мюнхен
- За январь-сентябрь 2014 года аэропорт Кольцово обслужил более 3,5 млн пассажиров
- Аэропорт Кольцово с января по август обслужил более 3 млн пассажиров
- Аэропорт Кольцово за полгода увеличил пассажиропоток на 10%
- ОАО «Аэропорт Кольцово»: Повышение аэропортовых сборов связано с необходимостью обеспечения рентабельной деятельности аэропорта в текущих рыночных условиях