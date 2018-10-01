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В Кольцово изменилась система оповещения опаздывающих пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 1 октября 2018 года изменил систему оповещения опаздывающих пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.



Теперь при оповещении опаздывающих пассажиров в аэропорту Кольцово используется общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица. Изменения вводятся в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 3, статья 6). Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов.



Данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в международном аэропорту Кольцово.

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