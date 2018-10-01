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Жителя Байкаловского района приговорили к 9 месяцам заключения за продажу ружья

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Мировой судья судебного участка № 3 Ирбитского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего жителя деревни Захарова Байкаловского района Игоря Шутова. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2017 года Шутов для решения своих финансовых проблем, нарушив статьи 18 и 20 федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», продал своему знакомому, не имеющему лицензии на приобретение оружия, за 8 тыс. руб. охотничье двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра.



Гражданин, приобретавший ружье, также был привлечен к уголовной ответственности.



Приговором мирового судьи Игорю Шутову назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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