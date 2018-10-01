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В Екатеринбурге суд запретил эксплуатацию части дома по ул. Большакова, 85

1 октябрь 2018 (11:14)

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 01.08.2018 реконструкция объекта капитального строительства, расположенного по ул. Большакова, д. 85, признана незаконной. Эксплуатация помещений, расположенных в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова, запрещена до получения разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Так как эксплуатация этих помещений до вступления судебного решения в законную силу создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, департамент обратился в суд с заявлением. Ленинский районный суд заявление удовлетворил, а решение от 01.08.2018 приведено к немедленному исполнению. Департамент также направил соответствующие заявления о возбуждении исполнительных производств в Ленинский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

В ходе административных мероприятий специалисты департамента установили, что собственник помещений в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова допустил проведение работ по реконструкции, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, без соответствующего разрешения.

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