Новости дня
В Екатеринбурге суд запретил эксплуатацию части дома по ул. Большакова, 85
1 октябрь 2018 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 01.08.2018 реконструкция объекта капитального строительства, расположенного по ул. Большакова, д. 85, признана незаконной. Эксплуатация помещений, расположенных в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова, запрещена до получения разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Так как эксплуатация этих помещений до вступления судебного решения в законную силу создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, департамент обратился в суд с заявлением. Ленинский районный суд заявление удовлетворил, а решение от 01.08.2018 приведено к немедленному исполнению. Департамент также направил соответствующие заявления о возбуждении исполнительных производств в Ленинский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
В ходе административных мероприятий специалисты департамента установили, что собственник помещений в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова допустил проведение работ по реконструкции, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, без соответствующего разрешения.
Так как эксплуатация этих помещений до вступления судебного решения в законную силу создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, департамент обратился в суд с заявлением. Ленинский районный суд заявление удовлетворил, а решение от 01.08.2018 приведено к немедленному исполнению. Департамент также направил соответствующие заявления о возбуждении исполнительных производств в Ленинский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
В ходе административных мероприятий специалисты департамента установили, что собственник помещений в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова допустил проведение работ по реконструкции, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, без соответствующего разрешения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге до 30 мая закрыли движение транспорта по участку улицы Большакова
- Администрация Екатеринбурга держит на контроле дом-долгострой на улице Большакова
- ЖК «Высокий берег» будет сдан в два этапа после разделения помещений на жилую и нежилую части
- В деятельности ООО «Терминал Чкаловский» выявлены нарушения градостроительного законодательства
- Незаконность действий ЖСК «Университетский № 3» по управлению многоквартирным домом по улице Большакова, 75, подтверждена судом