Новости дня

В Екатеринбурге суд запретил эксплуатацию части дома по ул. Большакова, 85

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 01.08.2018 реконструкция объекта капитального строительства, расположенного по ул. Большакова, д. 85, признана незаконной. Эксплуатация помещений, расположенных в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова, запрещена до получения разрешения на ввод указанного объекта в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Так как эксплуатация этих помещений до вступления судебного решения в законную силу создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, департамент обратился в суд с заявлением. Ленинский районный суд заявление удовлетворил, а решение от 01.08.2018 приведено к немедленному исполнению. Департамент также направил соответствующие заявления о возбуждении исполнительных производств в Ленинский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



В ходе административных мероприятий специалисты департамента установили, что собственник помещений в левом крыле жилого дома относительно улицы Большакова допустил проведение работ по реконструкции, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания, создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, без соответствующего разрешения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: