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В Свердловской области должностные лица Росавиации привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Уральском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Росавиации.



Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, должностными лицами управления в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции за 2017 год не были указаны находящиеся в собственности у них и членов их семьи объекты недвижимости, а также доходы, полученные от вкладов в банках и по предыдущему месту работы.



Уральский транспортный прокурор внес представление руководителю Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 4 виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

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