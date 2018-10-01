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В Свердловской области должностные лица Росавиации привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства
1 октябрь 2018 (10:51)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Уральская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Уральском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Росавиации.
Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, должностными лицами управления в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции за 2017 год не были указаны находящиеся в собственности у них и членов их семьи объекты недвижимости, а также доходы, полученные от вкладов в банках и по предыдущему месту работы.
Уральский транспортный прокурор внес представление руководителю Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 4 виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, должностными лицами управления в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции за 2017 год не были указаны находящиеся в собственности у них и членов их семьи объекты недвижимости, а также доходы, полученные от вкладов в банках и по предыдущему месту работы.
Уральский транспортный прокурор внес представление руководителю Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 4 виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
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