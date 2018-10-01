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В Талице судят мошенницу, выдававшую себя за страхового агента
1 октябрь 2018 (10:32)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Прокуратура Талицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий по исполнению законодательства о страховании выявила факт хищения денежных средств граждан под видом услуг страхования автомобилей.
Так, было установлено, что местная жительница в мае 2018 года, находясь в Торговом центре «Марс» в г. Талица, выдавая себя за страхового агента страховой компании, от имени которой якобы уполномочена оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности, путем обмана похитила у мужчины денежные средства в сумме свыше 5,5 тыс. руб. под видом оплаты страхового полиса ОСАГО.
При этом установлено, что в договорных отношениях с указанной организацией женщина никогда не состояла, права действовать от имени страховой компании не имела.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
В ходе расследования выявлено еще 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемой. Так, с апреля по июль 2018 года злоумышленница при аналогичных обстоятельствах путем обмана похитила денежные средства у 9 граждан под видом оплаты страхового полиса ОСАГО.
Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий по исполнению законодательства о страховании выявила факт хищения денежных средств граждан под видом услуг страхования автомобилей.
Так, было установлено, что местная жительница в мае 2018 года, находясь в Торговом центре «Марс» в г. Талица, выдавая себя за страхового агента страховой компании, от имени которой якобы уполномочена оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности, путем обмана похитила у мужчины денежные средства в сумме свыше 5,5 тыс. руб. под видом оплаты страхового полиса ОСАГО.
При этом установлено, что в договорных отношениях с указанной организацией женщина никогда не состояла, права действовать от имени страховой компании не имела.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
В ходе расследования выявлено еще 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемой. Так, с апреля по июль 2018 года злоумышленница при аналогичных обстоятельствах путем обмана похитила денежные средства у 9 граждан под видом оплаты страхового полиса ОСАГО.
Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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