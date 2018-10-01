Новости дня
В Свердловской области 1 октября ожидаются заморозки
1 октябрь 2018 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Сегодня, 1 октября, в Свердловской области ожидаются заморозки до пяти градусов ниже нуля.
«Ночью и утром 1 октября местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, в Курганской — до -2°, — сообщают синоптики.
«Ночью и утром 1 октября местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, в Курганской — до -2°, — сообщают синоптики.
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