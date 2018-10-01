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Бывший первый замгендиректора УВЗ Юрий Бодяев стал заместителем губернатора Магаданской области

1 октябрь 2018 (09:51)

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Бывший заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» назначен заместителем губернатора Магаданской области, сообщает региональное управление информационной политики региона.

На новой должности Ю. Бодяев будет курировать вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Также должность в правительстве Магаданской области получил экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Сергей Чеканов. Он назначен главой Минздрава региона.

Юрий Бодяев с 2013 года работал в АО «НПК «Уралвагонзавод» советником генерального директора Олега Сиенко. Впоследствии Ю. Бодяев был назначен на должность первого заместителя руководителя предприятия, на которой проработал до 2017 года.

Отметим, что с конца мая 2018 года Магаданской областью руководит бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

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