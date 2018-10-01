Новости дня

Бывший первый замгендиректора УВЗ Юрий Бодяев стал заместителем губернатора Магаданской области

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. Бывший заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» назначен заместителем губернатора Магаданской области, сообщает региональное управление информационной политики региона.



На новой должности Ю. Бодяев будет курировать вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.



Также должность в правительстве Магаданской области получил экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Сергей Чеканов. Он назначен главой Минздрава региона.



Юрий Бодяев с 2013 года работал в АО «НПК «Уралвагонзавод» советником генерального директора Олега Сиенко. Впоследствии Ю. Бодяев был назначен на должность первого заместителя руководителя предприятия, на которой проработал до 2017 года.



Отметим, что с конца мая 2018 года Магаданской областью руководит бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: