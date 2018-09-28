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Минфин планирует увеличивать расходы бюджета за счет ненефтегазовых доходов и экономии

УрБК, Москва, 28.09.2018. Минфин РФ в ходе поправок к федеральному бюджету 2018 года планирует существенно снизить объем внутренних займов без ущерба для выполнения расходных обязательств. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, пишет ТАСС.



«Бюджетное правило в полном объеме сохранится, несмотря на то, что мы в этом году снизим плановые значения по привлечению заимствований на внутреннем рынке. Это будет существенное снижение. Вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств», — сказал первый вице-премьер. Он также добавил, что расходы федерального бюджета на 2018 год будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов и внутреннего перераспределения за счет экономии.



Силуанов сообщил, что поправки к бюджету 2018 года будут рассмотрены правительством в октябре, а затем внесены в Госдуму. Процесс рассмотрения будет синхронизирован с рассмотрением основного бюджета РФ на 2019-2021 годы.



«Многие вопросы, которые где-то не вошли в бюджет 2019 года, могут быть решены поправками текущего», — уточнил первый вице-премьер.

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