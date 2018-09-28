Новости дня

Суд приостановил производство по ликвидации юридического лица АО «Тагилбанк»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области принял решение приостановить производство по ликвидации юридического лица АО «Тагилбанк». Соответствующий документ опубликован в карточке дела.



13 сентября Банк России направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о приостановке производства по делу о принудительной ликвидации юридического лица АО «Тагилбанк».



Кроме того, в суде находится заявление от ЦБ РФ о признании АО «Тагилбанк» несостоятельным (банкротом), заседание по делу должно состояться 3 октября 2018 года.



АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.



В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: