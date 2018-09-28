Новости дня

Крупнейшие ипотечные организации выдали в РФ за 2018 год 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 28.09.2018. Объем выдачи кредитов 15-ю крупнейшими ипотечными кредиторами с января по август 2018 года на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно оценке «Дом.рф» (бывшее АИЖК) и Frank RG, за восемь месяцев 2018 года они выдали 1,8 трлн руб. кредитов на ипотеку. При этом уровень концентрации рынка сохраняется на прежнем уровне — доля пяти крупнейших кредиторов составила около 80%, как и годом ранее. Об этом сообщает «Дом.рф».



Лидером по выдаче ипотечных кредитов является Сбербанк, доля которого в годовом выражении выросла до 49,3% (969,1 млрд руб.). На втором месте — ВТБ с долей рынка 18,1% (355,7 млрд руб.) Тройку замыкает Газпромбанк — доля рынка 5% (97,9 млрд руб.) В пятерку также вошли Россельхозбанк (4,8% и 93,8 млрд руб.) и «Дом.рф» (2,7% и 53,1 млрд руб.).



Райффайзенбанк (2,5% и 49 млрд руб.) и «Дельтакредит» (2,2% и 44,2 млрд руб.) потеряли свои позиции и занимают 6 и 7 места соответственно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: