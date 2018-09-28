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На Южном Урале 29 сентября ожидается сильный ветер
28 сентябрь 2018 (16:57)
УрБК, Челябинск, 28.09.2018. Ночью и днем 29 сентября в отдельных районах Южного Урала ожидается усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Челябинской области.
«Синоптики рекомендуют гражданам при усилении ветра не выходить из зданий без крайней необходимости, не оставлять детей без присмотра. При нахождении на улице укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — предупреждаю синоптики.
«Синоптики рекомендуют гражданам при усилении ветра не выходить из зданий без крайней необходимости, не оставлять детей без присмотра. При нахождении на улице укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — предупреждаю синоптики.
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