«Уральский Рабочий»: Добрые соседи: Владимир Путин оценил вклад Свердловской области в выстраивание отношений с Азербайджаном

Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку. Президент отметил область в числе регионов-лидеров по выстраиванию отношений с Азербайджанской Республикой.«Межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работает порядка 70 регионов Российской Федерации. Лидерами здесь, безусловно, являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области. Отношения между Россией и Азербайджаном выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения» — сказал Владимир Путин.В начале сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Российскую Федерацию, где прошли переговоры с Президентом России. Менее месяца спустя Владимир Путин посетил Азербайджан для участия в работе межрегионального форума.«Встречи глав государств — это сигнал к более активному поиску новых направлений сотрудничества на уровне субъектов двух стран. А Свердловскую область и столицу Азербайджана сегодня связывает одно общее дело — заявки на участие в конкурсе направо проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Считаю, что работа на этом треке не сделала Баку и Екатеринбург соперниками. Она обогатила нас новыми знаниями, новыми единомышленниками, новым опытом», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Отметим, по итогам 2017 года взаимный товарооборот Азербайджана и Свердловской области вырос на 11%. За первую половину 2018 года он увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года — почти до 54 миллиона долларов.Максимальный объем торговли между Азербайджанской Республикой и Средним Уралом — в 650 миллионов долларов — был достигнут в 2014 году. Этому во многом поспособствовала реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Свердловской области в Баку и встречи лидера государства Ильхама Алиева с губернатором Евгением Куйвашевым.