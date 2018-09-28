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Четверть российских водителей готовы отказаться от частого использования личного автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. Каждый четвертый российский водитель автомобиля (25%) может отказаться от его частого использования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже — 19%, а среди тех, кто водит несколько раз в неделю, выше — 42%. Основной причиной, по которой участники опроса не готовы отказаться от вождения авто, является необходимость по работе (20%)», — отмечают аналитики.



Еще 15% не рассматривают отказ от частого использования личного транспорта в связи с удаленностью работы от дома (18% среди тех, кто ежедневно водит авто). Для 12% респондентов причинами частого вождения являются удобство передвижения на автомобиле, комфорт и экономия времени. Каждый десятый опрошенный (11%) не может отказаться от частых поездок, так как отвозит детей в школу, детский сад или на секции (14% среди тех, кто водит авто несколько раз в неделю).



«В обществе преобладает мнение, что автолюбители отказываются от частых поездок на личном авто в первую очередь из-за высоких цен на бензин (48%). Среди тех, кто водит авто один раз в месяц и реже, эта доля достигает 69%, тогда как среди тех, кто ежедневно использует личный автотранспорт, она ниже — 46%. Еще 15% респондентов полагают, что люди стараются реже использовать авто в связи с дороговизной обслуживания автомобиля, страховки и налогов. Реже называют такие причины, как большая загруженность дорог (12%) и экономия бюджета (10%)», — говорится в исследовании.



Между тем аналитики отмечают заметный рост доли россиян, имеющих в семье автотранспорт. Если в 2015 году автомобиль был у 48% опрошенных, то на сегодняшний день он есть в семье у 67% жителей страны. В том числе у каждого второго (50%) есть один автомобиль, у 17% опрошенных — более одного автомобиля. Среди жителей сёл распространено наличие одного автомобиля (57%), а более одного можно чаще встретить у жителей крупных городов (22%).



Главным критерием выбора автотранспорта при его покупке наши сограждане называют доступную цену (41%). Во вторую очередь россияне обращают внимание на экономичность потребления автомобилем топлива (29%). Третьим критерием респонденты указывают вместительность и комфорт автомобиля (по 22%).

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