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В Екатеринбурге осуждены арбитражные управляющие за вымогательство при ведении банкротства

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух арбитражных управляющих Нурлана Мирзоева и Василия Жлудова, а также члена ассоциации арбитражных управляющих Юрия Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В зависимости от роли и степени участия, Ушаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа в особо крупном размере». Его пособники Мирзоев и Жлудов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 8 статьи 204 УК РФ «Пособничество в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженным с вымогательством предмета подкупа в особо крупном размере».



Двое арбитражных управляющих, действуя в сговоре с членом ассоциации арбитражных управляющих, получили право по доверенности выполнять функции исполнительного органа в коммерческой организации, которая явилась инициатором банкротства крупной строительной организации. При этом член ассоциации арбитражных управляющих Юрий Ушаков был утвержден конкурсным управляющим строительной организации.



Исполнив первую часть плана преступления по смене конкурсного управляющего в строительной организации, в один из дней февраля 2017 года Ушаков в ходе встречи с учредителем строительной организации создал у нее ложное представление о полном контроле по принятию решений в деле о банкротстве и своих возможностях по причинению убытков строительной организации.



При этом он высказал в адрес учредителя требование о передаче им денежных средств в размере 5 млн руб. за выход из процедуры банкротства или оплаты 300 тыс. руб. ежемесячно за общее покровительство при ведении процедуры банкротства.



В целом злоумышленники получили от учредителя строительной организации в период с февраля по май 2017 года денежные средства на общую сумму 450 тыс. руб.



Кроме того, обвиняемые высказали требование учредителю за свои услуги по подписанию и в последующем утверждению в Арбитражном суде мирового соглашения передать им 1,5 млн руб., угрожая в случае отказа в передаче денег уклониться от утверждения в суде мирового соглашения. При передаче денежных средств член ассоциации арбитражных управляющих был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Юрию Ушакову в виде 9 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с арбитражным управлением по делам о банкротстве, Нурлану Мирзоеву — наказание в виде 8 лет лишения свободы; Василию Жлудову — наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.



Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

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