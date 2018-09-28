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В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. Ночью и днём 29 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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