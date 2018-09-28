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ФСК ЕЭС направила 2,45 млрд рублей на подготовку магистрального сетевого комплекса Урала к осенне-зимнему периоду
28 сентябрь 2018 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает подготовку 137 подстанций и 21,6 тыс. км линий электропередачи в Уральском федеральном округе к осенне-зимнему периоду.
Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири, готовность региона обсуждалась на заседании федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов, прошедшем 27 сентября в Сургуте под руководством заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова.
На территории Уральского федерального округа работают два филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала и МЭС Западной Сибири. Общая установленная мощность энергообъектов компании в регионе составляет 64,3 тыс. МВА. В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок на территории округа проводится ремонт 755 км линий электропередачи, 659 силовых трансформаторов и более 2 тыс. единиц коммутационного оборудования на высоковольтных подстанциях. Кроме того, около 7,8 тыс. км трасс ВЛ будут расчищены от деревьев и кустарниковой растительности.
За 8 месяцев 2018 года произошло снижение удельной аварийности на объектах МЭС Урала и МЭС Западной Сибири на 27% в сравнении со средним показателем аналогичных периодов 2015-2017 годов.
Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%.
К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады и спецтехника, заключены соглашения с подрядными организациями о привлечении ресурсов в случае необходимости, организовано взаимодействие с МЧС и органами власти.
Как сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири, готовность региона обсуждалась на заседании федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов, прошедшем 27 сентября в Сургуте под руководством заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова.
На территории Уральского федерального округа работают два филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала и МЭС Западной Сибири. Общая установленная мощность энергообъектов компании в регионе составляет 64,3 тыс. МВА. В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок на территории округа проводится ремонт 755 км линий электропередачи, 659 силовых трансформаторов и более 2 тыс. единиц коммутационного оборудования на высоковольтных подстанциях. Кроме того, около 7,8 тыс. км трасс ВЛ будут расчищены от деревьев и кустарниковой растительности.
За 8 месяцев 2018 года произошло снижение удельной аварийности на объектах МЭС Урала и МЭС Западной Сибири на 27% в сравнении со средним показателем аналогичных периодов 2015-2017 годов.
Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%.
К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады и спецтехника, заключены соглашения с подрядными организациями о привлечении ресурсов в случае необходимости, организовано взаимодействие с МЧС и органами власти.
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