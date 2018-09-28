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Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 81 коп.

УрБК, Москва, 28.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 24,49 коп. до 65,59 руб., евро — на 81,13 коп. до 76,22 руб.

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