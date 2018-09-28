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В Каменске-Уральском «Ремонтно-технический центр Синара» оштрафован на 60 тыс. рублей

УрБК, Каменск-Уральский, 28.09.2018. По итогам проверки ООО «Ремонтно-технический центр Синара» Каменск-Уральским отделом Управления Роспотребнадзора установлен ряд нарушений обязательных требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В результате проверки в отношении ООО «Ремонтно-технический центр Синара» составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 6.3, 6.4, 8.2. КоАП РФ. Вынесены постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушения обязательных требований и назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. руб.



Среди выявленных нарушений: допущены нарушения санитарно-гигиенических норм и требований к санитарному состоянию и содержанию производственных помещений; не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля на рабочих местах в достаточном объёме; не проведена гигиеническая оценка рабочих мест (профессий), где имеются случаи подозрений на профессиональные заболевания, а также профессий, отнесенным к группам риска, за период с 2015 по 2017 год.



Руководством предприятия не предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику профессиональной и профессионально-обусловленной патологий.



В нарушение требований к условиям труда в организации на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда допускаются женщины.



При проведении измерений физических факторов на рабочих местах зафиксированы превышения уровней эквивалентного уровня звука, локальной вибрации, коэффициента пульсации.



В пределах санитарно-защитной зоны промплощадки № 2 (г. Каменск-Уральский, ул. Лесхоз, 6 допущено размещение жилой застройки; не проводится производственный контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов промплощадки № 2.



С органами Роспотребнадзора не согласованы классы опасности для ряда отходов, образующихся на предприятии, по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека.



В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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