Академический: комфорт для трех поколений

В Екатеринбурге 27 сентября состоялась стратегическая сессия «Академический — город трех поколений: идеология развития, приоритетные направления». В мероприятии приняли участие представители законодательной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Екатеринбурга, а также ГК «КОРТРОС» и АО «РСГ-Академическое». Эксперты отметили, что при дальнейшем строительстве района нужно учесть новые принципы стратегического планирования уральской столицы.Так, участники стратегической сессии сошлись во мнении, что для формирования современной городской среды, комфортной для проживания всех жителей Академического, необходимо создание инфраструктуры для людей старшего возраста — «третьего поколения».«Район молодой, и в нем многое сделано для детей и трудоспособных граждан: школы, садики, детские площадки, секции, парки, кинотеатры — эти объекты в хорошей доступности. Но необходимо учитывать все население, и делать это нужно через принцип «Академический трех поколений», — отметил заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Маслаков.Этот тезис встретил понимание представителей генерального застройщика района. Стороны обсудили необходимость возведения поликлиники для взрослых, а также досуговых центров, где люди старшего возраста могли бы интересно и с пользой проводить свободное время.«Академический начинался как район для молодых, но люди взрослеют, и с каждым годом становится больше жителей преклонного возраста. Нужно обеспечить для них возможности медицинского обслуживания, досуга. Сегодня мы собрались вместе с депутатами, чтобы определить тенденции: что и для кого мы будем строить», — пояснил генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.Депутаты отметили, что при этом продолжится строительство детских садов, школ, игровых и спортивных площадок. Уже в ближайшей перспективе остро проявит себя потребность в расширении детской поликлиники: каждый год в ней встают на учет 2,5-3 тыс. ребят, а открепляются по возрасту только 600-800.Особое внимание участники сессии уделили вопросам развития транспортной инфраструктуры. Они предложили исследовать все дополнительные возможности, которые можно задействовать в данной сфере.«Создана рабочая группа по развитию транспортной системы Академического, и у нас есть определенные предложения. Думаю, работа этой группы приведет к принятию окончательного решения, какие возможности мы задействуем: будем строить трамвайную линию, создадим выделенную полосу для движения общественного транспорта, что тоже очень важно», — рассказал Виктор Кривошеин.По словам депутатов, еще одним из важнейших приоритетов развития района должно стать создание новых рабочих мест для специалистов разных сфер деятельности. Это избавит часть жителей от необходимости ежедневно выезжать на работу в другие территории и будет способствовать возвращению в Академический выросших в его особой атмосфере детей после окончания учебных заведений.Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко также добавил, что в настоящее время идет работа по объединению Академического в рамках одного района. Это позволит более четко простроить работу школ, МФЦ, учреждений здравоохранения и прочих организаций.«Есть принципиальное решение, что Академический надо объединять в рамках одного района. В настоящее время документы проходят согласования. Думаю, что уже осенью этот закон будет внесен в Заксобрание Свердловской области», — сказал он.Участники сессии отметили, что Екатеринбург сегодня в комплексе решает задачу создания комфортной городской среды для всех поколений. Важно, чтобы Академический активно развивался в данном контексте. Этому будет способствовать конструктивный диалог бизнеса и власти всех уровней, опыт которого в районе успешно генерируется уже много лет.