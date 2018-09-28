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В правительстве РФ разрабатывают изменения формулы расчета пенсий россиян

УрБК, Москва, 28.09.2018. Правительство РФ намерено изменить формулу расчета страховых пенсий, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и эксперта, участвовавшего в обсуждении вопроса в правительстве.



По данным газеты, это связано с одной из мер развития пенсионной системы, указанной в одобренных правительством «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил чиновник. Власти кроме повышения пенсионного возраста планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».



Речь идет об отмене действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Но два других утверждают, что никаких совещаний об отмене балльной формулы не проводилось, и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшить.



Сейчас право на страховую пенсию получает человек, не только достигший пенсионного возраста, но также накопивший определенный трудовой стаж (не менее девяти лет) и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их «стоимость» определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 года пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата — 4982,9 руб. В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.



Балльная формула содержит дисбаланс, замечает собеседник «Ведомостей»: пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в долгосрочной перспективе приводит к завышению пенсионных обязательств, кроме того, формула непонятна. Наконец, она слишком зависит от зарплаты: работник бюджетной сферы с низкой зарплатой обречен на низкую пенсию.

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