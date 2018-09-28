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«Уральский Рабочий»: В Свердловской области выбрали лучшего сварщика и лаборанта
28 сентябрь 2018 (12:18)
Профессионалы региона поборолись за самое престижное звание В рамках областного проекта профессионального мастерства «Славим человека труда!». Победителей в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший лаборант химического анализа» выбрали в Нижнем Тагиле.
«Губернатором Евгением Куйвашевым на среднесрочную перспективу определены задачи по освоению новых переделов и росту промышленного производства. Для их реализации необходимы профессиональные кадры, настоящие мастера своего дела. Сварщики и лаборанты химического анализа востребованы почти во всех отраслях промышленности. Эти конкурсы помогают выявлять лучших, и перенимать их опыт», — отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Состязания среди профессионалов проходили на двух площадках. Первая — АО «ЕВРАЗ НТМК». Там соревновались сварщики. В итоге победителем стал сотрудник этого предприятия Дмитрий Колтыков. На втором месте представитель ООО «Русская инжиниринговая компания» Сергей Колотилов. На третьем — работник АО «Уралэолектромедь» Рустам Хуснутдинов.
Вторая площадка — ПАО «Уралхимпласт», где состязались лаборанты химического анализа. Лучший результат показала сотрудница завода РТИ Юлия Рыбакова. Второе и третье места с небольшим отрывом от лидера завоевали работницы Уралхимпласта Татьяна Корсикова и Екатерина Пономарева.
Поздравлять профессионалов будут в декабре. Все победители конкурса получат премии в размере 55 тысяч рублей за первое место, за второе место премия составит 45 тысяч рублей, и 30 тысяч рублей за третье место.
«Губернатором Евгением Куйвашевым на среднесрочную перспективу определены задачи по освоению новых переделов и росту промышленного производства. Для их реализации необходимы профессиональные кадры, настоящие мастера своего дела. Сварщики и лаборанты химического анализа востребованы почти во всех отраслях промышленности. Эти конкурсы помогают выявлять лучших, и перенимать их опыт», — отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Состязания среди профессионалов проходили на двух площадках. Первая — АО «ЕВРАЗ НТМК». Там соревновались сварщики. В итоге победителем стал сотрудник этого предприятия Дмитрий Колтыков. На втором месте представитель ООО «Русская инжиниринговая компания» Сергей Колотилов. На третьем — работник АО «Уралэолектромедь» Рустам Хуснутдинов.
Вторая площадка — ПАО «Уралхимпласт», где состязались лаборанты химического анализа. Лучший результат показала сотрудница завода РТИ Юлия Рыбакова. Второе и третье места с небольшим отрывом от лидера завоевали работницы Уралхимпласта Татьяна Корсикова и Екатерина Пономарева.
Поздравлять профессионалов будут в декабре. Все победители конкурса получат премии в размере 55 тысяч рублей за первое место, за второе место премия составит 45 тысяч рублей, и 30 тысяч рублей за третье место.
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