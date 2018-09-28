Кризис

Ущерб от действий обанкротившихся финансистов в РФ составил в 2018 году свыше 1,2 трлн рублей

Действия руководителей и собственников ликвидируемых финансовых организаций в РФ в 2018 году причинили ущерб финансовым организациям и их кредиторам в размере свыше 1,2 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по итогам заседания Общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций.



В ходе заседания первый заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников отметил, что в последние годы фиксируется увеличение количества возбужденных уголовных дел, а также фактов ареста и возврата в конкурсную массу ликвидируемых банков их активов, от реализации которых вырученные денежные средства направляются на расчеты с кредиторами.



В рамках этой работы в июле 2018 года в агентстве образован департамент по сопровождению уголовного судопроизводства, основной задачей которого является выработка новых методик, обобщение правоприменительной практики и расширение взаимодействия с правоохранительными органами по привлечению к ответственности лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний.



«За весь период работы агентством проведены ликвидационные процедуры в отношении более 680 финансовых организаций, большинство из которых признаны несостоятельными (банкротами). Сейчас осуществляются ликвидационные мероприятия в отношении 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций», — сообщил директор департамента сопровождения уголовного судопроизводства АСВ Александр Попелюх.



По оценкам Агентства, действия руководителей и собственников финансовых организаций повлекли за собой причинение ущерба финансовым организациям и их кредиторам в размере свыше 1,2 трлн руб.



Как сообщил Александр Попелюх, по результатам рассмотрения заявлений Агентства за весь период его деятельности правоохранительные органы возбудили около 700 уголовных дел, связанных с причинением ущерба финансовым организациям действиями их собственников, руководителей и работников. Судами вынесено 122 обвинительных приговора, причем большая часть уголовных дел и приговоров возбуждена и вынесена в 2014-2018 годах.

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