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«Уральские авиалинии» предоставляют скидки для инвалидов и молодежи на полеты в Тбилиси
28 сентябрь 2018 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет скидки 50% для инвалидов и 20% для молодежи на авиабилеты по маршруту Жуковский — Тбилиси и Тбилиси — Жуковский с 22 октября 2018 по 20 апреля 2019 года.
«Скидки предоставляются следующим гражданам: 20% для молодежи от 12 до 27 лет и 50% для инвалидов (инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы). Приобрести билеты в Тбилиси со скидкой можно с 27 сентября 2018 по 20 апреля 2019 года только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262», — говорится в сообщении.
«Скидки предоставляются следующим гражданам: 20% для молодежи от 12 до 27 лет и 50% для инвалидов (инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы). Приобрести билеты в Тбилиси со скидкой можно с 27 сентября 2018 по 20 апреля 2019 года только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262», — говорится в сообщении.
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