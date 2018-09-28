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В Слободо-Туринском районе директора Дома культуры осудили за фиктивную выплату заработной платы своему сыну

УрБК, Туринская Слобода, 28.09.2018. Слободо-Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы с. Туринская Слобода Оксаны Сабуровой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сабурова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.



Судом установлено, что Сабурова, будучи директором бюджетного учреждения культуры «Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение» Слободо-Туринского сельского поселения, в сентябре 2017 года фиктивно приняла на работу своего сына, который фактически никаких трудовых функций в указанном учреждении не выполнял.



Тем не менее она начислила и выплатила ему в сентябре и октябре 2017 года заработную плату и премию, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму свыше 40 тыс. руб. бюджету сельского поселения. При этом органом следствия установлено, что сын Сабуровой о своем фиктивном трудоустройстве в учреждении не знал.



Суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, назначил Оксане Сабуровой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.



Приговор суда в законную силу не вступил.

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