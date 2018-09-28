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В Екатеринбурге открывается второй авторизованный сервис Apple компании «Алстер Сервис»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Екатеринбурге 1 октября 2018 года открывается второй по счету авторизованный сервисный центр Apple компании «Алстер Сервис». Об этом сообщается на сайте компании.



К существующему офису на улице ул. Крылова, 27 добавляется сервис по адресу Студенческая 11, в «Галерее 11».

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