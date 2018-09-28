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В Екатеринбурге осудили злоумышленников, обманувших пять банков на 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Орджоникидзевском суде вынесен приговор в отношении злоумышленников, которые несколько месяцев наживались на обманутых банках, оформляя займы по копиям чужих документов. Помимо этого, преступники изготавливали поддельные страховые свидетельства государственных пенсионных удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



За три месяца с декабря 2014 года по март 2015 года, мошенниками было оформлено 22 договора на 3 млн руб., при этом все бумаги были составлены без ведома заемщиков по копиям документов, удостоверяющих личность.



«От противоправных деяний преступников пострадали пять банков. Было оформлено более 140 кредитных договоров на подставных лиц. Ущерб составил порядка 10 млн руб.», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Суд приговорил Екатерину Кривоногову к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Константина Жлудова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ярослава Ильиных к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Екатерину Хоцкую к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Романа Шайхметова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Александра Астратова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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