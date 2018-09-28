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ЧТПЗ осуществил выборку второго транша синдицированной кредитной линии с международными банками

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает о реализации опции увеличения (второго транша) в рамках синдицированного кредитного договора, подписанного с клубом шести ведущих международных банков в декабре 2017 года.



Как сообщает пресс-служба компании, в состав банков-кредиторов второго транша на сумму 24 млн долл. США и 10 млн евро со сроком погашения в течение четырех лет вошли АйСиБиСи Банк (АО), АО «Банк Интеза», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ПАО РОСБАНК и ООО «Чайнасельхозбанк». АО «Райффайзенбанк» выступает в качестве агента по кредиту. Ставка по новому траншу в евро составляет EURIBOR +1,4% годовых, по долларовому — LIBOR +1,8% годовых.



Ранее сообщалось, что кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии с двумя траншами: по первому предусмотрены лимиты 65 млн евро и 35 млн долл. США с возможностью увеличения на 10 млн евро и на 40 млн долл. США.



Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности, в том числе на частичное рефинансирование кредиторской задолженности по действующим кредитам. Кредитный договор подписан на более выгодных для компании условиях по сравнению с первым траншем (EURIBOR +1,8% и LIBOR +2,1%) и поможет компании оптимизировать кредитный портфель, снизив среднюю ставку, увеличив дюрацию и диверсифицируя круг кредиторов.



«Мы благодарны банкам-кредиторам за возможность предоставления второго транша в рамках Синдицированного кредита, заключенного в 2017 году по новым ценовым условиям, что позволит компании рефинансировать действующие кредиты и снизить ставку заимствования по всему кредитному портфелю», — отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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