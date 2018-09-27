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Приговор экс-собственнику «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» огласят 15 октября

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил дату вынесения приговора бывшему собственнику ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Денису Кокорину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ожидается, что оглашение приговора состоится 15 октября 2018 года. В четверг, 27 сентября 2018 года, государственный обвинитель в ходе судебных прений запросил для подсудимого наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тыс. руб.



Денис Кокорин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере», статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации», части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере».



По версии следствия, с апреля 2013 по июль 2015 года директор ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», злоупотребляя доверием другого сособственника — владельца 50% акций завода — разработал план по выводу средств предприятия.



«Обвиняемым, как директором завода, с подконтрольным ООО «УралЭнегоМаш» были заключены заведомо фиктивные договоры поставки товара, после чего были изготовлены и подписаны счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени ООО «УралЭнергоМаш», и о переводе денежных средств на счет данного предприятия», — говорится в сообщении.



Таким образом, с предприятия было выведено 22,9 млн руб. Кроме того, директор предприятия 2-3 месяца не платил зарплату работникам и ничего не предпринимал для погашения задолженности по уплате налогов и сборов в сумме свыше 5,3 млн руб.



Вдобавок обвиняемый сокрыл средства завода, обеспечив их непоступление на расчетные счета, а также находящиеся в кассе организации на общую сумму свыше 4,9 млн руб.



Отметим, что на задолженность по зарплате в ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в июле 2017 года обратил внимание президент РФ Владимир Путин. После этого от своей должности был отстранен глава СУ СК России по Свердловской области Валерий Задорин, впоследствии он был отправлен на пенсию.

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