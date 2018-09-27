Кризис
Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке
27 сентябрь 2018 (17:51)
Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом сообщается на сайте компании.
Ставка по ипотеке на готовое жилье теперь составляет 10-10,25% годовых. Ранее она составляла 9-9,25%.
Ипотечный кредит на жилье в новостройках, в зависимости от размера первоначального взноса, можно будет взять под ставку в 9,25%-9,5%. На объекты Urban Group кредит будут выдавать под 9,75%-11% годовых.
Напомним, что на заседании Банка России 14 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки с 7,25% до 7,5%.
Ставка по ипотеке на готовое жилье теперь составляет 10-10,25% годовых. Ранее она составляла 9-9,25%.
Ипотечный кредит на жилье в новостройках, в зависимости от размера первоначального взноса, можно будет взять под ставку в 9,25%-9,5%. На объекты Urban Group кредит будут выдавать под 9,75%-11% годовых.
Напомним, что на заседании Банка России 14 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки с 7,25% до 7,5%.
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