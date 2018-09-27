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«Уральские авиалинии» начинают полеты из Жуковского в Алматы

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новый рейс по маршруту Жуковский — Алматы — Жуковский. Полеты начнутся с 24 декабря 2018 года. Новый рейс в Казахстан будет выполняться по будням.



«Отправиться в деловую поездку или в путешествие пассажиры смогут прямым рейсом из Алматы в подмосковный Жуковский пять раз в неделю: с понедельника по пятницу. Рейс У6-2463 будет вылетать в Алматы в 11.00 утра, обратный рейс У6-2464 в Жуковский — вечером в 19.25, время местное», — сообщают в пресс-службе авиакомпании.



Стоимость авиабилетов по тарифу «Эконом» с багажом и учетом всех сборов — от 185 долл. США в одну сторону и от 293 долл. США за полет туда-обратно.



«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Направление Жуковский — Алматы откроет новые возможности для путешествий жителям Казахстана», — отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса.

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