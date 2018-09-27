Новости дня
«Уральские авиалинии» начинают полеты из Жуковского в Алматы
27 сентябрь 2018 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает новый рейс по маршруту Жуковский — Алматы — Жуковский. Полеты начнутся с 24 декабря 2018 года. Новый рейс в Казахстан будет выполняться по будням.
«Отправиться в деловую поездку или в путешествие пассажиры смогут прямым рейсом из Алматы в подмосковный Жуковский пять раз в неделю: с понедельника по пятницу. Рейс У6-2463 будет вылетать в Алматы в 11.00 утра, обратный рейс У6-2464 в Жуковский — вечером в 19.25, время местное», — сообщают в пресс-службе авиакомпании.
Стоимость авиабилетов по тарифу «Эконом» с багажом и учетом всех сборов — от 185 долл. США в одну сторону и от 293 долл. США за полет туда-обратно.
«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Направление Жуковский — Алматы откроет новые возможности для путешествий жителям Казахстана», — отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.
Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса.
«Отправиться в деловую поездку или в путешествие пассажиры смогут прямым рейсом из Алматы в подмосковный Жуковский пять раз в неделю: с понедельника по пятницу. Рейс У6-2463 будет вылетать в Алматы в 11.00 утра, обратный рейс У6-2464 в Жуковский — вечером в 19.25, время местное», — сообщают в пресс-службе авиакомпании.
Стоимость авиабилетов по тарифу «Эконом» с багажом и учетом всех сборов — от 185 долл. США в одну сторону и от 293 долл. США за полет туда-обратно.
«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Направление Жуковский — Алматы откроет новые возможности для путешествий жителям Казахстана», — отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.
Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» открывают рейсы в Куляб из аэропорта Жуковский
- «Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград
- «Уральские авиалинии» запускают новый рейс из Жуковского в Рим
- «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс из Жуковского
- «Уральские авиалинии» начинают полеты из аэропорта Жуковский в Ош