«Уральский Рабочий»: МинЖКХ объявило борьбу мошенникам, принуждающим уральцев менять водосчетчики

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал жителей региона быть бдительными и с осторожностью реагировать на требования неизвестных им организаций принять участие в немедленной и всеобщей поверке или даже замене счетчиков.В июле, рассказал министр, ведомство стало получать массовые жалобы от граждан: в почтовых ящиках жителей появляются извещения о необходимости метрологической поверки счетчиков воды.Депеши выглядят солидно, отправители именуют себя то «Единой городской службой по учету водоснабжения», то «Городской службой ЖКХ». Попадаются и анонимные уведомления, в которых указан только контактный телефон, куда следует обратиться за поверкой водоизмерительных приборов. В противном случае, предупреждают авторы посланий, придется платить за горячую и холодную воду не по счетчику, а по нормативам, что сразу увеличит коммунальные расходы.Напуганные горожане набирают указанный телефон, вместо того чтобы вникнуть, стоит ли иметь дело с услужливыми «поверителями» и на самом ли деле ли квартирные счетчики нуждаются в проверке и замене.«Уральский рабочий» решил разобраться в проблеме.«Поверку квартирных водосчетчиков действительно нужно периодически проводить, это указано в нормативных документах. У каждого средства измерения есть межповерочный интервал. Как правило, для счетчиков горячей воды он составляет четыре года, холодной — шесть лет. Эта информация указана в паспорте прибора учета. Если срок следующей поверки еще не наступил, никто не вправе обязать вас проводить внеочередную поверку. Исключение — средство измерения, побывавшее в ремонте. Однако если по окончании межповерочного периода поверка не будет проведена, поставщик воды имеет право перевести потребителя на оплату услуг по действующим нормативам, а не по показаниям счетчика», — говорит Данил Спесивцев, заместитель начальника отдела теплотехнических измерений ФБУ «Уралтест».А если паспорт счетчика безнадежно утерян?«Можно сориентироваться, примерно вспомнив год установки. Если паспорт так и не найдется, лучше вообще заменить счетчик и хранить его паспорт в числе важных документов», — советует Данил Спесивцев.Есть еще один способ выяснить, не пришло ли время поверять или менять водосчетчик, — обратиться в свою управляющую компанию, поскольку там хранятся акты установки приборов учета и предыдущих поверок.Такую же информацию УК направляют в «Единый расчетный центр», специалисты которого за месяц до окончания межповерочного периода прибора предупреждают собственников прямо в платежной квитанции. Когда же срок эксплуатации закончится — из квитанции пропадают поля для передачи показаний.Предположим, срок поверки действительно подошел. Какой компании можно доверить эту работу без риска нарваться на халтурщиков, которые берут немалые деньги, но не отвечают за результат?Специалисты рекомендуют собственникам внимательно проверять рекламные объявления, маскирующиеся под официальную информацию. Как правило, за ними скрываются организации, вообще не имеющие права заниматься поверочной деятельностью.«Легитимная компания должна иметь аккредитацию на право проведения поверки средств измерений. Сведения обо всех аккредитованных организациях можно посмотреть на сайте Федеральной службы по аккредитации («Росаккредитация»), у поверителя должна быть ксерокопия аттестата аккредитации. На какие именно услуги аттестована компания, указывается в области аккредитации. Например, организация аккредитовалась на право поверки весов, но не имеет право поверять водосчетчики. Добросовестное предприятие может подтвердить свои полномочия, представив ксерокопию области аккредитации», — подчеркивает Данил Спесивцев.Совет хороший, но малоприемлемый для людей пожилого возраста, не владеющих интернет-технологиями. А именно законопослушные старики, напуганные грозными «извещениями», чаще попадаются на удочку предприимчивых поверяльщиков. Таким потребителям могут помочь управляющие компании, располагающие списком аккредитованных организаций по поверке счетчиков. Получить эту информацию можно в «Едином расчетном центре».«У каждого собственника или арендатора квартиры есть паспорт на индивидуальный прибор учета, в котором указаны все сведения о проведенных ранее поверках. Эти же данные есть у эксплуатирующей здание организации — УК или ТСЖ. Поэтому напоминание о грядущей поверке житель может получить только от своих управляющих компаний. Уточнить же, действительно ли срок предыдущей поверки истекает, он может в собственных документах. Если последние утеряны, а неизвестные организации утверждают, что нужна срочная замена, нужно связаться с УК или ТСЖ и уточнить», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.