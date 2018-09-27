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На реконструкцию улицы Чкалова в Екатеринбурге потратят 138,1 миллиона рублей
27 сентябрь 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. На сайте госзакупок объявлен аукцион на поиск подрядчика, который проведет реконструкцию улицы Чкалова в Екатеринбурге.
Согласно техническому заданию, работы будут проходить на участке от улицы Краснолесья до Вонсовского. Во время реконструкции подрядчик должен обустроить по улице Чкалова временную дорогу из железобетонных плит. Сначала будет перекрыта нечетная сторона улицы, затем четная.
Во время работ будет заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары и инженерные коммуникации. Также должны появиться обособленные велодорожки.
Начальная стоимость аукциона составляет 138,1 млн руб.
Следует отметить, что проектная документация по реконструкции данного участка улицы Чкалова была готова еще в 2014 году.
Согласно техническому заданию, работы будут проходить на участке от улицы Краснолесья до Вонсовского. Во время реконструкции подрядчик должен обустроить по улице Чкалова временную дорогу из железобетонных плит. Сначала будет перекрыта нечетная сторона улицы, затем четная.
Во время работ будет заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары и инженерные коммуникации. Также должны появиться обособленные велодорожки.
Начальная стоимость аукциона составляет 138,1 млн руб.
Следует отметить, что проектная документация по реконструкции данного участка улицы Чкалова была готова еще в 2014 году.
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