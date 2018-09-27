«Уральский Рабочий»: Летать, как Гагарин: на Урале разрабатывают систему для запуска туристов в космос

Высота полета может составить около 200 километров — то есть космические путешественники будут находиться на околоземной орбите. На такой же высоте летал и легендарный Юрий Гагарин — первый человек в космосе.«Многоразовый суборбитальный космический комплекс (МСКК) будет состоять из ракеты-носителя и космического аппарата, именно они будут выводить экскурсантов на высоту орбиты Юрия Гагарина по незамкнутой траектории. Стать участником космотура можно только после проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Однако система будет работать так, чтобы минимизировать нагрузки на человеческий организм как во время полета, так и во время снижения. Экскурсионная группа будет состоять из шести человек, плюс их должен сопровождать инструктор. Высота полета составит 180-220 километров», — рассказал заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения НПО автоматики Евгений Шароварин.Космическому туристу будет предложен полет длительностью 15 минут — за это время человек сможет побыть 5-6 минут в состоянии невесомости.«Можно свободно перемещаться внутри кабины, ее площадь составляет 30 квадратных метров. Там есть возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор», — добавил Евгений Шароварин.Путешествие в космос обойдется будущим туристам в 200-250 тысяч долларов. Первый экскурсионный полет запланирован на 2025 год. Стартует туристическая группа с Капустина Яра или Байконура.Как пояснили в компании «КосмоКурс», которая и занимается разработкой космического комплекса для перевозки туристов, при его создании используется опыт разработки российской ракеты-носителя «Ангара». А проектированием тормозной парашютно-реактивной системы занимается то же самое предприятие, которое создает аналогичную систему для перспективного российского пилотируемого космического корабля «Федерация».«Применение новых дополнительных операций при возвращении человека из космоса позволит обеспечить многоразовое использование комплекса и одновременно надежную и безопасную схему снижения», — пояснили в «КосмоКурсе».Разработчики предусматривают и возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при возвращении туриста из космоса. Так, например, если откажет парашютная система, то сработает амортизирующая, которая не позволит человеку разбиться.По плану инженеров, система должна быть настолько безопасной и надежной, чтобы несколько снизить требования к здоровью потенциальных экскурсантов. Поэтому будущему участнику космотура не обязательно по всем параметрам соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным космонавтам.