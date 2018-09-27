«Уральские авиалинии» нарастили летние перевозки

По итогам летних месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 2 млн 998 тыс. 862 пассажира (+12% к 2017 году). В целом с января по август 2018 года услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались 6 млн 021 тыс. 909 пассажиров.Летом самолеты «Уральских авиалиний» на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезли 1 млн 702 тыс. 277 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 854 тыс. 266 человек, по СНГ — 442 тыс. 319 человек. Всего было выполнено 19 тыс. 002 рейса, включая 5 тыс. 089 — по МВЛ, 10 тыс. 994 — по ВВЛ, 2 тыс. 919 — по СНГ.Самыми популярными направлениями лета у пассажиров традиционно стали курорты Черноморского побережья: Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик. Среди международных маршрутов: Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми, Ереван и другие.«Напомним, что лето 2018 ознаменовалось громким событием — Чемпионатом мира по футболу-2018. «Уральские авиалинии» выполняли рейсы во все 11 городов ЧМ-2018, включая 450 дополнительных рейсов. Было перевезено более 50 тыс. пассажиров, среди которых болельщики из Перу, Уругвая, Египта, Австралии, Польши, Германии, Колумбии и других стран», — отмечают в пресс-службе «Уральских авиалиний».В целом с января по август 2018 года услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались 6 млн 021 тыс. 909 пассажиров.На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 3 млн 349 тыс. 824 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 563 тыс. 599 человек, по СНГ — 1 млн 108 тыс. 385. Авиаперевозчик выполнил 41 тыс. 036 рейсов (+14% к 2017 году) в период с января по август 2018 года. По России — 23 тыс. 013, по международным направлениям — 10 тыс. 173 и по СНГ — 7 тыс. 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн пасс. км.В августе 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 млн 078 тыс. 374 пассажира (+12% к показателям августа 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 тыс. 576 рейсов, из которых 3 тыс. 756 рейсов по России, 1 тыс. 127 — в страны СНГ и 1 тыс. 693 рейса — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за август составил 2 575 675 тыс. пассажирокилометров.Стоит отметить, что авиакомпания «Уральские авиалинии» в 2018 году стала лауреатом IX ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Организация признана лучшей в номинации «Розничные услуги» в категории «Авиаперевозки».Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.