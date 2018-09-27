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Санаторий Курьи оштрафовали на 30 тыс. рублей за плохое благоустройство территории
27 сентябрь 2018 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. ОАО «Санаторий Курьи» оштрафовали на 30 тыс. рублей за плохое благоустройство территории, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В мае 2018 года специалисты Роспотребнадзора установили, что в детском оздоровительном лагере ОАО «Санаторий Курьи» не проведена санитарная рубка и удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, не прорежен кустарник, некачественно и неполно проведена расчистка территории, расположенной за ограждением территории оздоровительной организации в радиусе 50-100 м.
В отношении предприятия составили протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ, назначен штраф 30 тыс. руб.
Генеральный директор ОАО «Санаторий Курьи» обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. В своей жалобе он просил суд отменить ранее вынесенное решение, ссылаясь на отсутствие вины. Он отметил, что акарицидная обработка территории санатория была проведена, а проводить санитарную рубку, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживать кустарник за ограждением территории санатория юридическое лицо не вправе, так как эта территория предприятию не принадлежит и относится к землям лесного фонда или местной администрации.
Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены решения и оставил в силе решение Сухоложского городского суда в отношении ОАО «Санаторий Курьи».
В мае 2018 года специалисты Роспотребнадзора установили, что в детском оздоровительном лагере ОАО «Санаторий Курьи» не проведена санитарная рубка и удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, не прорежен кустарник, некачественно и неполно проведена расчистка территории, расположенной за ограждением территории оздоровительной организации в радиусе 50-100 м.
В отношении предприятия составили протокол об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ, назначен штраф 30 тыс. руб.
Генеральный директор ОАО «Санаторий Курьи» обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. В своей жалобе он просил суд отменить ранее вынесенное решение, ссылаясь на отсутствие вины. Он отметил, что акарицидная обработка территории санатория была проведена, а проводить санитарную рубку, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживать кустарник за ограждением территории санатория юридическое лицо не вправе, так как эта территория предприятию не принадлежит и относится к землям лесного фонда или местной администрации.
Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены решения и оставил в силе решение Сухоложского городского суда в отношении ОАО «Санаторий Курьи».
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