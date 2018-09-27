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Власти Челябинской области предоставят 500 тыс. рублей на создание МФЦ в Златоусте для бизнеса

УрБК, Челябинск, 27.09.2018. В Златоусте по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского будет открыт многофункциональный центр (МФЦ) по поддержке предпринимателей, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



По решению областного кабмина на эти цели будет выделено 500 тыс. руб. из регионального бюджета и 2 млн руб. предоставит федеральная казна.



«Необходимо объединить все меры государственной поддержки предпринимателей в многофункциональные центры, которые будут работать в режиме «одного окна». В одном месте человек должен получить весь необходимый комплекс услуг — от консультирования до микрофинансирования. И не только в Челябинске. Важно, чтобы этот опыт распространялся в муниципальных образованиях региона», — отметил Борис Дубровский.



В МФЦ предприниматели Златоустовского городского округа получат бесплатную консультацию по открытию дела, ведению и сопровождению бизнеса, по работе с инвесторами, решат вопросы, связанные с предоставлением государственных или муниципальных услуг. Для предпринимателей будут действовать различные образовательные программы, реализуемые в том числе совместно с центром поддержки предпринимательства Челябинской области.



С мая 2017 года в Челябинске работает МФЦ «Территория бизнеса», который работает с мая 2017 года в Челябинске. За первый год было оказано более 25 тыс. услуг предпринимателям, что в 10 раз превышает показатели предыдущих лет. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области увеличился на 30% и составил 1,3 трлн руб.



Количество субъектов малого предпринимательства возросло на 4,5 тыс. и составило 146,5 тыс. После Златоуста планируется открытие подобных МФЦ для бизнеса и в других городах Челябинской области.

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