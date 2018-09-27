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Закон о пенсионных изменениях принят Госдумой в третьем чтении
27 сентябрь 2018 (16:02)
УрБК, Москва, 27.09.2018. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект приняли с учетом поправок, предложенных президентом и «Единой Россией». Их рассмотрели накануне, во время второго чтения документа. Голосование было открытым. За принятие закона высказались 332 депутата, 83 выступили против.
Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, все деньги от мер по повышению пенсионного возраста должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции.
«И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тыс. руб.», — подчеркнул он.
Проект приняли с учетом поправок, предложенных президентом и «Единой Россией». Их рассмотрели накануне, во время второго чтения документа. Голосование было открытым. За принятие закона высказались 332 депутата, 83 выступили против.
Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, все деньги от мер по повышению пенсионного возраста должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции.
«И они должны уже позволить с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год, чтобы к 2024 году пенсия составила 20 тыс. руб.», — подчеркнул он.
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