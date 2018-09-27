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В Челябинской области ожидаются заморозки и дожди

УрБК, Челябинск, 27.09.2018. По данным синоптиков, 28 сентября на территории Челябинской области в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные, дожди. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, отдельные порывы — 17-22 м/с. В горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе до -3º, на почве до -5º.



«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — отмечается в пресс-релизе ГУ МЧС России по Челябинской области.



Синоптики рекомендуют гражданам при усилении ветра не выходить из зданий без крайней необходимости, не оставлять детей без присмотра. При нахождении на улице укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



При заморозках нужно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов. Не рекомендуется оставлять их без присмотра.

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