Кризис

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о 19,2 млн бедных в России

Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом пишет «Интерфакс».



«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.



При этом, по его словам, «в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%» (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).



«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», — сказал Алексей Кудрин.



Также, по его словам, в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста.

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