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За месяц цены на топливо в Свердловской области не изменились

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Цены на топливо в Свердловской области за неделю, с 17 по 23 сентября 2018 года, сохранились на уровне показателей конца предыдущего месяца.



По данным регионального Управления ФАС России, по отношению к 30 августа 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе сохранилась на уровне 43,98 руб. за литр.



Стоимость бензина в области за тот же период осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.

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