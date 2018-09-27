Особое мнение Fitch

В Москве состоялась очередная ежегодная конференция Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору». Представители агентства озвучили ряд мнений о текущем состоянии и перспективах развития финансовой системы России. По мнению экспертов, оценки ситуации и прогнозы, данные рейтинговым агентством, близки к абсолютно верным. Но практически все из них уже учтены рынком и не стали для него большим сюрпризом. Кроме того, историческая память инвесторов заставляет их подвергать сомнению даже самые уверенные предсказания ведущих рейтинговых агентств.«Основными потребителями аналитики такого типа являются инвесторы. Для некоторых типов инвесторов (фондов) рейтинги агентств строго необходимы для принятия инвестиционных решений. Для многих это просто информация к размышлению, но достаточно важная. Что касается содержания, то часть обзора уже учтена рынком, так что большим сюрпризом для инвесторов он не стал. Тем не менее некоторые цифры обзора весьма интересны, например, величина «проблем» банковской системы», — считает советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.Самые острые вопросы, затронутые на конференции, касались положения финансовой системы РФ.Банк России решил проблему «серого» оттока денег, но проглядел сложности крупных банков, считают в агентстве. По словам старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Александра Данилова, с 2005 по 2012-2013 годы из России уходило примерно 25-30 млрд долл. ежегодно.«Это так называемые сомнительные операции банковского сектора. С того момента, как ЦБ занялся чисткой, эта цифра начала снижаться, и сейчас это меньше миллиарда долларов. Таким образом, эти доллары из страны не уходят, а остаются, и это повышает нашу устойчивость в целом, финансовую, особенно на фоне внешних шоков. То есть это огромное достижение», — считает Александр Данилов.Но, по его мнению, чистка проводилась снизу вверх, от мелких банков к крупным.«И пока они это делали, они проглядели проблемы, которые копились у крупных игроков — «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк, — которые терпели крушение в этом году, и ЦБ был вынужден их спасать», — полагает Александр Данилов.Несмотря на достигнутые результаты, чистка банков продолжится в 2019 году, считают в агентстве, поскольку потенциальные проблемы остаются даже у крупнейших банков. Их общий объем может превышать 4 трлн руб.Эта цифра складывается из четырех составляющих, считает Александр Данилов.«Как вы знаете, с этого года есть новый стандарт раскрытия информации по МСФО 9 — кредитного качества. И там есть такая категория — кредиты третьей категории, обесцененные кредиты. И незарезервированный объем этих кредитов в двадцатке крупнейших банков, на которых приходится порядка 70-80% активов, довольно репрезентативен — 2 трлн. Дальше сверх этого есть у ВЭБа проблемы. Есть незарезервированные кредиты, по которым они получили гарантии от Минфина. Есть отрицательный капитал банка «плохих» долгов. Имеются в виду «Рост», «Траст» и АвтоВазБанк, на базе которых будет создаваться фонд «плохих» активов. Следующий кусок — это расходы на дорасчистку сектора, это наши предварительные оценки», — рассказал Александр Данилов.По оценке агентства, с российского рынка в целом уйдет еще 150 банков с суммарной рыночной долей 2%. При этом средний размер «дыры» в активах у этих банков будет сопоставим с той, что была у санированных и ликвидированных банков (около 40%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы конференции.Эксперт Fitch назвал в целом пять рисков банковского сектора России: цена на нефть, санкции, качество активов, перегрев рынка потребительского кредитования и рост конкуренции.Что касается санкций, то Fitch, с одной стороны, не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах США, а с другой — ожидает от российского регулятора послаблений банкам России по сценарию 2014 года в случае введения санкций. Тем не менее аналитики агентства полагают, что взамен Банка Москвы, который перестал существовать в 2016 году, в санкционный список внесут еще один крупнейший российский банк.«Я целиком разделяю мнение экспертов компании о том, что США вряд ли будут вводить санкции против госдолга РФ и запретят операции в долларах для крупнейших российских банков, так как в случае их реализации, помимо имиджевых потерь доллара, в зоне риска могут оказаться американские инвесторы», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.По поводу мер, которые предпринимает Банк России, чтобы сдержать перегрев рынка потребительского кредитования, аналитики Fitch высказывают сомнения. Решение ЦБ РФ второй раз за год повысить коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам не приведет к сокращению выдачи таких ссуд, пишет banki.ru со ссылкой на материалы конференции.«Большинство банков, выдающих потребительские кредиты, имеют достаточный запас по капиталу и/или прибыль, чтобы не замедлять выдачу», — поясняется в обзоре.Аналитики Fitch также обращают внимание, что ЦБ пока не вел PTI для оценки заемщиков (показатель, отражающий отношение суммы ежемесячных платежей по кредиту заемщика к совокупному семейному доходу — прим. ред.). Кроме того, пока нет разговоров об ограничении максимального срока потребительских кредитов.Несмотря на большой авторитет агентства, к его прогнозам следует относиться с большой долей осмотрительности, считают эксперты.«Безусловно, обзоры от международных рейтинговых агентств, таких как Fitch, пользуются большим интересом как глобальных инвесторов, так и локальных игроков. Тем не менее полагаться на полную объективность выпускаемых обзоров я бы не стал», — отметил Сергей Дроздов.По мнению Сергея Хестанова, агентства торгуют своей репутацией, поэтому явная необъективность им сильно вредит, поэтому обзор можно считать весьма объективным.Но тем не менее полагаться на полную объективность выпускаемых обзоров не стоит.«Многие до сих пор помнят скандал с большой тройкой рейтинговых агентств времен 2008 года, когда Fitch, Moody’s и S&P присваивали «мусорным бумагам» высокие рейтинги, которые стимулировали их дальнейшую продажу крупным институциональным инвесторам. Конечно же, впоследствии дело о фейковых рейтингах дошло до судебных разбирательств, и агентствам пришлось выплатить солидные штрафы, но суммы выплат — ничто по сравнению с теми деньгами, которые потеряли банки и частные инвесторы по всему миру в 2007-2008 годах», — рассказал Сергей Дроздов.Если в целом рассматривать обзор Fitch как актуальный портрет финансовой системы РФ, то он, по мнению экспертов, получился очень близким к реальности. Проблема заключается в том, что все потенциальные риски уже учтены инвесторами. Что касается позитивных оценок, раздаваемых международными агентствами, то за годы к ним сформировалось скептическое отношение. А советы и оценки работы, которые дает Fitch Банку России, вряд ли всерьез рассматриваются руководством российского мегарегулятора.