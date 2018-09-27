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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о 19,2 млн бедных в России
27 сентябрь 2018 (14:03)
УрБК, Москва, 27.09.2018. Уровень бедности в России остается высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом пишет «Интерфакс».
«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.
При этом, по его словам, «в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%» (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).
«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», — сказал Алексей Кудрин.
Также, по его словам, в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста.
«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал Кудрин на заседании Госдумы в четверг.
При этом, по его словам, «в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%» (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).
«Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров», — сказал Алексей Кудрин.
Также, по его словам, в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста.
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