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Администрация Екатеринбурга планирует потратить 3,1 млн рублей на проектирование улицы Татищева

УрБК, Екатеринбург, 27.09.208. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на разработку проекта по реконструкции и строительству улицы Татищева на участке от Красноуральской до Лоцмановых.



Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная стоимость аукциона составляет 3 млн 112 тыс. 368 руб.



Согласно техническому заданию, подрядчик, который выиграет торги, должен будет предоставить проект реконструкции автомобильной дороги и трамвайной линии (участок — 1,7 км). Также в эскизе должны быть заложены тротуары и обособленные велодорожки общей протяженностью 3,4 км.



Итоги аукциона будут подведены 15 октября 2018 года. Далее подрядчику предоставят 12 месяцев на выполнение работ.



Отметим, что реконструкция улицы Татищева ведется на протяжении нескольких лет — с момента подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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