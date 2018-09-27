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Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа

УрБК, Москва, 27.09.2018. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,45%, до 76,91 руб., свидетельствуют данные биржи.



В последний раз курс евро был ниже отметки в 77 руб. 20 августа 2018 года.



При этом курс доллара США к рублю на бирже укрепился по состоянию на 10.13 мск на 0,08%, до 65,85 руб.

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