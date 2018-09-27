Новости дня
Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа
27 сентябрь 2018 (13:21)
УрБК, Москва, 27.09.2018. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,45%, до 76,91 руб., свидетельствуют данные биржи.
В последний раз курс евро был ниже отметки в 77 руб. 20 августа 2018 года.
При этом курс доллара США к рублю на бирже укрепился по состоянию на 10.13 мск на 0,08%, до 65,85 руб.
В последний раз курс евро был ниже отметки в 77 руб. 20 августа 2018 года.
При этом курс доллара США к рублю на бирже укрепился по состоянию на 10.13 мск на 0,08%, до 65,85 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 67 рублей впервые с 27 августа
- Курсы валют к рублю на открытии торгов Московской биржи выросли относительно уровня закрытия
- Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи поднялся до 68,08 рубля
- Курс доллара США впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
- На торгах курс евро опустился ниже 60 рублей