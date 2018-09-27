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С начала 2018 года средняя цена вторичного жилья в Екатеринбурге выросла на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 24 сентября 2018 года составила 69 тыс. 407 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,9%. С начала 2018 года «средний ценник на вторичку» вырос на 3,2%.



«Причина роста — активизация спроса и снижение количества объектов на рынке. Темпы роста цен на вторичном рынке могли быть гораздо выше, если бы не существенный рост предложения на первичном рынке», — отмечают в УПН.



Количество выставляемых на продажу объектов в базе данных УПН сейчас составляет ровно 8 тыс. квартир, что на 2,5% меньше, чем месяц назад, и на 12,6% меньше, чем на начало года. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и 0,7 тыс. объектов в пригороде. Средние сроки экспозиции составляют чуть больше 3,5 месяцев.



Среди различных территорий в основном наблюдается ценовой прирост. Отрицательная динамика фиксируется только для районов четвертого пояса. Квартиры в отдаленных районах выставляют по 47 тыс. 801 руб. за кв. м., цены здесь снизились на 0,1%. Объекты второго пояса подорожали на 0,3%, их приобретают по 62 тыс. 428 руб. за кв. м. Вторичное жилье третьего пояса выросло в цене на 0,5%, до 57 тыс. 378 руб. за кв. м. На территории Центра средний ценовой показатель увеличился на 0,6%. Здесь объекты покупают и продают по 100 тыс. 081 руб. за кв. м. Значительнее подорожали только квартиры первого пояса — на 0,9%, до 100 тыс. 081 руб. за кв. м.



Для различных типов объектов фиксируется только повышение средней цены за месяц. «Хрущевки» и «брежневки» прибавили в цене по 0,2%. Жилье в пятиэтажных домах 60-70-х годов теперь стоит 61 тыс. 146 руб. за кв. м., а жилье в домах «эпохи застоя» — 60 тыс. 248 руб. за кв. м. Ненамного подорожали и квартиры в типовых домах 80-90-х, которые в среднем стоят на рынке 64 тыс. 536 руб. за кв. м. Для «пентагонов» рост средней цены составил 0,6%. Квадратный метр в панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки сегодня стоит 63 тыс. 279 руб. Для полнометражных квартир наблюдается ценовой прирост на 0,7% за четыре недели. Купить жилье в доме «сталинских» времен можно по средней цене 58 тыс. 355 руб. за кв. м. Наибольший прирост характерен для «спецпроектов», которые стали дороже на 1,6%. Стоимость квадратного метра в них держится на уровне 80 тыс. 284 руб.



По объектам различных размеров в последнее время отмечается рост цен. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 2,2% за месяц и достигли отметки 72 891 руб. за кв. м. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,5% (68 125 руб. за кв. м.). Средние цены на «однушки» и «трешки» изменились на 0,7%. Квадратный метр однокомнатных объектов обойдется в 73 тыс. 619 руб., трехкомнатных — 67 тыс. 669 руб. за кв. м.



По жилью в пригороде наблюдается падение цен за месяц на 1,3%. Средняя цена таких объектов достигает отметки 51 тыс. 423 руб. за кв. м. Демонстрируют снижение цен и комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,1%: их стоимость сегодня составляет 58 тыс. 383 руб. за кв. м.

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